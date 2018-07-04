Российские инспекторы посетят авиабазу в Беларуси

С 4 по 6 июля в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует «провести посещение авиабазы и воинского формирования на территории Республики Беларусь», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Посещение проводится в целях увидеть деятельность этого военного объекта, наблюдать за подготовкой этого воинского формирования (авиабазы) или наблюдать за ходом такой военной деятельности», — отмечается в релизе ведомства.