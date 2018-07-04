В Браславском районе спасатели достали пенсионерку из колодца

/ Происшествия
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Днем 3 июня в деревне Медюки Браславского района пенсионерка провалилась в колодец. Сообщение об этом поступило в МЧС в 16:22.

Глубина колодца — 5 метров, он был заполнен водой на 70 сантиметров. По словам женщины, – жительницы соседней деревни – она провалилась в колодец на территории заброшенного дома, когда шла в лес за ягодами.

При помощи пожарной лестницы и веревки спасатели подняли пенсионерку на поверхность. С диагнозом «общее переохлаждение» она была госпитализирована, сообщает МЧС.

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Тэги: МЧС колодец Город: Браслав

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