Каким должно быть офисное кресло

На рабочих местах многие из нас проводят большую часть суток.

Поэтому важно создать максимально комфортные условия, выбрать удобную мебель, в частности, офисное кресло .

Длительное сидение, в принципе, угрожает здоровью. Нарушение кровообращения, искривление осанки и боли в позвоночнике — это только самые «безобидные» из возможных проблем. Позаботиться о себе, снизить риск развития недугов стоит ещё на стадии выбора кресла. Лучше всего приобрести ортопедическую модель, созданную с учётом законов эргономики.

Как выбрать такое изделие, какому производителю довериться? Стоит детальнее разобраться в этом вопросе.

Надёжный производитель

На современном рынке офисные кресла представлены в широком ассортименте. Далеко не вся продукция характеризуется эргономичной конструкцией, способна обеспечить ортопедический эффект и защитить позвоночник от чрезмерных нагрузок. Однако подобными свойствами характеризуется офисная мебель итальянской компании KULIK SYSTEM.

Известный производитель завоевал положительную репутацию благодаря особой конструкции кресел. Изделия конструируются с применением уникальной технологии, разработанной специалистами «Кулик Систем» в тандеме с практикующими врачами личной клиники компании.

Итальянский производитель поставляет на рынок ортопедические офисные кресла в современном и классическом дизайнах. В линейке производителя есть модели для взрослых и детей. На выбор предлагаются конструкции с различным набором регулировок и в широкой палитре расцветок (более 480 оттенков), в нескольких вариантах оформления. Над разработкой облика каждой модели трудится команда инженеров и дизайнеров. Используются лучшие современные материалы.

Для внешней обивки используется натуральная или искусственная кожа высокого качества с перфорированной или гладкой структурой, а также высокотехнологичная ткань (азур и антара).

Антара на основе хлопковых волокон, характеризуется экологичностью, стойкостью к износу. Антара — материал синтетического происхождения. В основе лежат волокна с особыми тефлоновыми и антистатическими свойствами. За счёт этих нитей эксплуатационный ресурс ткани увеличивается, она в меньшей мере подвергается истиранию.

Абсолютная формула эргономики

По ней создаются все изделия из производственной линейки KULIK SYSTEM. Каждое кресло сконструировано на базе пятизональной запатентованной фирменной эргономики, обеспечивающей поддержу разных отделов позвоночника:

шейного. Регулируемый подголовник можно выставлять под разным углом наклона. Его наличие способствует разгрузке верхней области позвоночника, поэтому улучшается циркуляция крови, снижаются вероятности её застоя и возникновения головных болей;

грудного. Эргономичная конфигурация спинки повторяет анатомические изгибы человеческого тела. Снижение нагрузки на эту область стимулирует работу дыхательной системы, способствует уменьшению давления на внутренние органы, защищая их от дисфункции;

поясничного. Важнейший отдел, обеспечивающий нормальную работу опорно-двигательного аппарата. Ортопедический эффект кресел от KULIK SYSTEM способствует уменьшению давления на эту область, что, в свою очередь, сводит к минимуму ощущение усталости или образования межпозвонковых грыж;

крестцового. Эргономичная технология поддержки позвоночника способствует уменьшению нагрузки на эту область во время сидения. Тем самым обеспечивается защита от хронических болей, нарушений в работе выделительной системы.

Кроме того, предусмотрена специальная консоль для обеспечения оптимального положения таза. Таким образом, снижается давление массы тела на нижнюю часть организма, улучшается кровообращение, уменьшается риск нарушения циркуляции крови, что является основной причиной развития варикоза.

Важно, что все изделия оснащены специальными регулировками, оптимальные положения кресла можно выставлять в соответствии с индивидуальными потребностями.

Модельный ряд

Офисные кресла итальянской компании «Кулик Систем» выпускаются в широком ассортименте. На выбор представлены модели в разном дизайне, отличающиеся по конструктивному исполнению и набору регулировок, по оформлению и цене.

Всю продукцию условно можно разделить на такие категории: премиум-класс, средний и бюджетный сегмент. К первой относят наиболее дорогие модели: Diamond, Monarch, Royal, Business, Grand. Усовершенствованная система разноплановых регулировок, лучшие материалы и презентабельный вид выгодно отличают эти изделия.

К среднему классу принадлежат Imperial, Nano, Pyramid, Victory. Современный дизайн, регулировки наклона спинки и высоты сиденья наделяют изделия из данной коллекции функциональностью, удобством для повседневной эксплуатации.

Самые недорогие варианты — это Elegance, Galaxy, Classic. Их отличия заключаются в более простой конструкции и компактности. Впрочем, и эти модели сконструированы с соблюдением основных правил эргономики, характеризуются ортопедическим эффектом.