На МКАД «Ауди» сбила девушку-водителя, которая вышла из сломавшегося автомобиля

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2 июля около 11 часов на внутреннем кольце МКАД при движении со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Кижеватова автомобиль «Ауди» под управлением 36-летнего мужчины сбил 23-летнюю девушку.

Пострадавшая находилась на проезжей части, поскольку у ее автомобиля «Рено» возникла техническая неисправность, выставив знак аварийной остановки.

В ДТП девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

В салоне «Рено» находилась знакомая девушки-водителя, в автомобиле «Ауди» — водитель с супругой, которые не пострадали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса, сообщает Следственный комитет.

Следователи просят очевидцев ДТП либо наблюдавших остановку автомобиля «Рено», сообщить об этом по телефонам: 8 (033) 333 67 19, 8 (017) 389 54 06 или в оперативно-дежурную службу УСК по г. Минску: 8 (017) 389 55 55

 

Фото Следственного комитета

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Тэги: ДТП МКАД Следственный комитет Город: Минск

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