На МКАД «Ауди» сбила девушку-водителя, которая вышла из сломавшегося автомобиля
2 июля около 11 часов на внутреннем кольце МКАД при движении со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Кижеватова автомобиль «Ауди» под управлением 36-летнего мужчины сбил 23-летнюю девушку.
Пострадавшая находилась на проезжей части, поскольку у ее автомобиля «Рено» возникла техническая неисправность, выставив знак аварийной остановки.
В ДТП девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
В салоне «Рено» находилась знакомая девушки-водителя, в автомобиле «Ауди» — водитель с супругой, которые не пострадали.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса,
Следователи просят очевидцев ДТП либо наблюдавших остановку автомобиля «Рено», сообщить об этом по телефонам: 8 (033) 333 67 19, 8 (017) 389 54 06 или в оперативно-дежурную службу УСК по г. Минску: 8 (017) 389 55 55
Фото Следственного комитета
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