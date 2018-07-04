Завершено расследование убийства иностранки в Витебске

Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Турции, обвиняемого в убийстве гражданки Бангладеш в Витебске.

10 февраля тело 29-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в водопропускной трубе на участке местности по улице 5-й Индустриальной.

Фото Следственного комитета

Следствием установлено, что вечером 6 февраля по месту её жительства в Витебске женщине было нанесено большое количество травм. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия вследствие механической асфиксии от закрытия шарфом рта и носа. Обвиняемый вынес тело женщины из квартиры и спрятал в водопропускной трубе.

После этого завладел имуществом и денежными средствами, принадлежащими потерпевшей (мобильным телефоном, ноутбуком, бумажником, более 1900 евро и др.).

В материалах уголовного дела имеется запись видеонаблюдения одного из продовольственных магазинов областного центра, на которой запечатлен обвиняемый мужчина, когда оставлял в ячейке похищенные вещи, принадлежавшие убитой женщине. Впоследствии ноутбук, документы и другое имущество потерпевшей из камеры хранения было доставлено как находка магазина в органы внутренних дел.

Не работающему 34-летнему гражданину Турции, временно проживающему в Витебске, предъявлено обвинение по части 3 статьи 207 и пунктам 6, 12 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса (разбой, совершенный с проникновением в жилище, с причинением тяжкого телесного повреждения; убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.