Состоялась встреча министров сельского хозяйства Беларуси и России

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев считает необходимым соблюдение Беларусью и Россией балансов взаимных поставок сельхозпродукции. Об этом он заявил 2 июля на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем. Стороны обсудили состояние и исполнение прогнозных балансов спроса и предложения в рамках утвержденных объемов поставок, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Участники встречи обсудили также вопросы снятия ограничений в поставках молока и молокопродуктов, интеграции белорусской информационной системы «AITS-Прослеживаемость» с российской федеральной государственной информационной системой «Меркурий».

Как отметили в Россельхознадзоре, в целях урегулирования ситуации с поставками белорусской животноводческой продукции на российский рынок в настоящее время продолжается работа по взаимной интеграции информационных систем в области ветеринарии. Сторонами составлен и подписан план работ по обеспечению обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами между компонентами систем «Меркурий» и «AITS-Прослеживаемость».