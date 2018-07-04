Состоялась встреча министров сельского хозяйства Беларуси и России

/ Экономика
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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев считает необходимым соблюдение Беларусью и Россией балансов взаимных поставок сельхозпродукции. Об этом он заявил 2 июля на встрече с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем. Стороны обсудили состояние и исполнение прогнозных балансов спроса и предложения в рамках утвержденных объемов поставок, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Участники встречи обсудили также вопросы снятия ограничений в поставках молока и молокопродуктов, интеграции белорусской информационной системы «AITS-Прослеживаемость» с российской федеральной государственной информационной системой «Меркурий».

Как отметили в Россельхознадзоре, в целях урегулирования ситуации с поставками белорусской животноводческой продукции на российский рынок в настоящее время продолжается работа по взаимной интеграции информационных систем в области ветеринарии. Сторонами составлен и подписан план работ по обеспечению обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами между компонентами систем «Меркурий» и «AITS-Прослеживаемость».

Кроме того, министры обсудили выполнение подписанной 9 июня дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер в поставках молочной продукции на 2018 год. Указанием Россельхознадзора от 22 июня 2018 года отменены ограничения на поставки продукции со всей территории Беларуси. В настоящее время правом поставок обладают предприятия, включенные в дорожную карту и подтвердившие происхождение и наличие соответствующих объемов сырья, соответствие объемов производства, представившие обоснованные доказательства безопасности поставляемой продукции согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза. Стороны договорились в ближайшее время актуализировать дорожную карту, передает БелаПАН.

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Тэги: Беларусь-Россия сельское хозяйство сельхозпродукция Персона: Дмитрий Патрушев Леонид Заяц

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