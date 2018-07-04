Минчанин оставил сломавшийся БМВ на обочине трассы. Машину обчистили

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В Логойский РОВД обратился 23-летний минчанин, чей автомобиль обокрали. По словам мужчины, более недели назад его БМВ 520 заглох на 86-м километре трассы Минск–Витебск недалеко от деревни Литвичи.

Сразу отбуксировать неисправную машину на СТО у молодого человека не было возможности и он оставил ее на обочине.

Когда же он вернулся за автомобилем, обнаружил разбитое окно боковой двери. Из БМВ пропали магнитола, сабвуфер, шесть музыкальных колонок, обшивка, набор инструментов, декоративные колпаки, фары, радиатор и прочее имущество. Общая сумма ущерба, по утверждению владельца, составила более 2,6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса («Кража»), сообщает УВД Миноблисполкома.

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Тэги: кража Город: Логойск

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