Глава Браславского райисполкома и его супруга заключены под стражу

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Заключен под стражу председатель Браславского райисполкома (Витебская область) Владимир Драневский.

Чиновнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 (получение взятки) и ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В совершении коррупционных преступлений обвиняется и супруга Драневского, начальник отдела экономики исполкома. Ее действия квалифицированы по ст. 16 и ч. 3 ст. 430 УК (пособничество в получении взятки). Женщина также находится под стражей.

Должностные лица были задержаны сотрудниками милиции по подозрению в превышении власти и служебных полномочий и получении взяток за решение вопросов, входящих в их компетенцию, передает БелаПАН.

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Тэги: взятка коррупция Персона: Владимир Драневский Юлия Гончарова Город: Браслав

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