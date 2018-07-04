Глава Браславского райисполкома и его супруга заключены под стражу

Заключен под стражу председатель Браславского райисполкома (Витебская область) Владимир Драневский.

Чиновнику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 (получение взятки) и ч. 3 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

В совершении коррупционных преступлений обвиняется и супруга Драневского, начальник отдела экономики исполкома. Ее действия квалифицированы по ст. 16 и ч. 3 ст. 430 УК (пособничество в получении взятки). Женщина также находится под стражей.