В Витебской области разыскивают юношу и девушку
В Витебской области милиция устанавливает местонахождение пропавших юноши и девушки.
Как
1 июля в Новополоцке ушел из дома 14-летний Даниил Щербаков. Он сказал маме, что отправляется за покупками в магазин, и до сих пор его никто не видел.
В милиции полагают, что побег двух подростков связан. Некоторое время назад они вместе лечились в медучреждении, где и познакомились. «Вероятно, подростки сговорились, чтобы встретиться в установленном месте», — сообщает УВД.
Фото УВД Витебского облисполкома
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