В Витебской области разыскивают юношу и девушку

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В Витебской области милиция устанавливает местонахождение пропавших юноши и девушки.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, ночью 1 июля в милицию обратился инструктор по культурно-оздоровительной работе спортивно-оздоровительного лагеря «Спартаковец», расположенного возле деревни Подберезье Витебского района. Он сказал, что около 20:30 из лагеря ушла 13-летняя воспитанница детского дома из Витебска Валерия Грунтова. О ее местонахождении ничего не известно.

1 июля в Новополоцке ушел из дома 14-летний Даниил Щербаков. Он сказал маме, что отправляется за покупками в магазин, и до сих пор его никто не видел.

В милиции полагают, что побег двух подростков связан. Некоторое время назад они вместе лечились в медучреждении, где и познакомились. «Вероятно, подростки сговорились, чтобы встретиться в установленном месте», — сообщает УВД.

 

Фото УВД Витебского облисполкома

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Тэги: розыск Персона: Валерия Грунтова Даниил Щербаков Город: Витебск Новополоцк

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