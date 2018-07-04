18-летний парень обвиняется в избиении до смерти мужчины на остановочном пункте
Утром 29 июня на остановке в агрогородке Большевик Минского района был обнаружен труп мужчины 1960 года рождения с телесными повреждениями криминального характера.
Погибший жил в Минске, а работал сантехником в агрогородке. Очевидцы рассказали, что видели мужчину накануне вечером в состоянии алкогольного опьянения вблизи остановки.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен и по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 18-летний местный житель, работающий слесарем.
В ходе допроса задержанный пояснил, что мужчина подошел к нему в полночь, когда он сидел на остановке и играл с планшетом. В ходе словесного конфликта подозреваемый стал руками избивать потерпевшего, причинив последнему множественные повреждения в область головы и другие жизненно важные органы. После этого парень ушел домой.
Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст.139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное с особой жестокостью).
18-летнему мужчине предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается,
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