18-летний парень обвиняется в избиении до смерти мужчины на остановочном пункте

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Утром 29 июня на остановке в агрогородке Большевик Минского района был обнаружен труп мужчины 1960 года рождения с телесными повреждениями криминального характера.

Фото Следственного комитета

Погибший жил  в Минске, а работал сантехником в агрогородке. Очевидцы рассказали, что видели мужчину накануне вечером в состоянии алкогольного опьянения вблизи остановки.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен и по подозрению в совершении особо тяжкого преступления  задержан 18-летний местный житель, работающий слесарем.

В ходе допроса задержанный пояснил, что мужчина подошел к нему  в полночь, когда он сидел на остановке и играл с планшетом. В ходе словесного конфликта подозреваемый стал руками избивать потерпевшего, причинив последнему множественные повреждения в область головы и другие жизненно важные органы. После этого парень ушел домой. 

Возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст.139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное с особой жестокостью).

18-летнему мужчине предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается, сообщает Следственный комитет.

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Тэги: убийство Следственный комитет Город: Минск

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