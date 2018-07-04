В Витебске автобус с пассажирами врезался в световую мачту

В Витебске около 21:30 3 июля автобус с пассажирами въехал в световую мачту.

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Транспортным средством управлял водитель филиала «Автобусный парк №1 Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» 1984 года рождения управлял. Автобус следовал по маршруту Витебск-Котово.

Двигаясь по ул. Ленина в направлении пр. Фрунзе водитель не справился с управлением и наехал на опору световой мачты.

В результате ДТП 24-летняя пассажирка получила ушибы и была доставлена в больницу.

«После аварии водитель позвонил жене и попросил его забрать, чтобы завести в больницу, потому что якобы почувствовал себя плохо. Приехавшие на место ДТП сотрудники ГАИ водителя не нашли. Позже было установлено, что он уже находился дома. После медицинского освидетельствования у мужчины обнаружили алкоголь в крови в концентрации 2,8 промилле. Он заявил, что выпил после ДТП», — рассказал БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Обстоятельства ДТП будут уточняться во время проверки.