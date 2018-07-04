В Гомеле 11 подростков осуждены за злостное хулиганство

Суд Центрального района Гомеля рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении 11 жителей Гомельской области, обвиняемых в совершении злостного и особо злостного хулиганства, а также ряда других преступлений — краж, вымогательств, хранения и распространения порнографических материалов.

Подростки приговорены к лишению свободы от одного года до двух лет с отсрочкой, сообщила БелаПАН пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Своих жертв молодые люди искали в социальных сетях и назначали им встречи. После такой встречи, которая проходила, как правило, на остановке общественного транспорта или рядом с рынком, окружали потенциальную жертву и под угрозой применения насилия отводили туда, где противоправным действиям не могли бы помешать.

«Затем обвиняемые, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и общепринятым правилам поведения, действуя с исключительным цинизмом, высказывали в адрес потерпевших дискредитирующие их сведения, которые те желали сохранить в тайне, угрожали применением насилия, — рассказала Барсукова. — Так, одному потерпевшему после оскорблений и нанесения побоев частично обрили голову и облили ее зеленкой, другому — налили этот раствор на руки и заставили нанести на лицо».

Приговор в законную силу пока не вступил, может быть обжалован и опротестован, добавила пресс-секретарь суда.