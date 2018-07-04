Во Владикавказе в возрасте 33 лет умер актер команды КВН «Пирамида»

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Во Владикавказе умер участник команды КВН «Пирамида» ​Аслан Алборов. Ему было 33 года.

Фото со страницы Международного союза КВН в социальной сети «ВКонтакте»

О причинах смерти на данный момент ничего не известно.

Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким умершего, говорится на странице союза в социальной сети «ВКонтакте».

Аслан Алборов начал играть в КВН в 2000 году. Команда сборной Северной Осетии-Алании «Пирамида» выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год. В 2008 году команда была вице-чемпионом Высшей лиги, в 2010 году в Сочи завоевала Летний кубок КВН.

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Тэги: КВН смерть Персона: ​Аслан Алборов Город: Владикавказ

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