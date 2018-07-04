Во Владикавказе в возрасте 33 лет умер актер команды КВН «Пирамида»
Во Владикавказе умер участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов. Ему было 33 года.
О причинах смерти на данный момент ничего не известно.
Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким умершего,
Аслан Алборов начал играть в КВН в 2000 году. Команда сборной Северной Осетии-Алании «Пирамида» выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год. В 2008 году команда была вице-чемпионом Высшей лиги, в 2010 году в Сочи завоевала Летний кубок КВН.
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