В Городке судят врача, по вине которого умер пациент

/ Происшествия
Просмотров: 211 Комментариев: 0

В суде Городокского района рассматривается уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшим смерть пациент.

Обвиняемый — 36-летний врач анестезиолог-реаниматолог, гражданин России.

Фото pixabay.com

По данным следствия, при проведения пункции и катетеризации правой подключичной вены врач острием иглы проколол противоположную от места первоначального прокола стенку вены и пристеночную плевру.

В результате этого у пациента произошла массивная кровопотеря и шок, приведшие в конечном итоге к остановке сердечной деятельности и смерти.

Россиянину может грозить до пяти лет лишения свободы с запретом на врачебную деятельность, сообщают «Народныя навіны Віцебску».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: врачебная ошибка Город: Городок

Другие материалы на эту тему:

Врач Майкла Джексона прятал от «скорой» ампулы с обезболивающим

Врач Майкла Джексона прятал от «скорой» ампулы с обезболивающим

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте