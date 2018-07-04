В Городке судят врача, по вине которого умер пациент
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В суде Городокского района рассматривается уголовное дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшим смерть пациент.
Обвиняемый — 36-летний врач анестезиолог-реаниматолог, гражданин России.
По данным следствия, при проведения пункции и катетеризации правой подключичной вены врач острием иглы проколол противоположную от места первоначального прокола стенку вены и пристеночную плевру.
В результате этого у пациента произошла массивная кровопотеря и шок, приведшие в конечном итоге к остановке сердечной деятельности и смерти.
Россиянину может грозить до пяти лет лишения свободы с запретом на врачебную деятельность, сообщают
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