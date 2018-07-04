Начальнику Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома предъявлены обвинения
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Задержанный начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий обвиняется в хищении и злоупотреблении.
В отношении Доморацкого возбуждены два уголовных дела — по ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).
«Расследование продолжается. Мужчина находится под стражей», — сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Андрей Доморацкий был задержан 7 мая. Материалы на него собирало УБЭП ГУВД. Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома Доморацкий возглавлял с сентября 2017 года.
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