Начальнику Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома предъявлены обвинения

Задержанный начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий обвиняется в хищении и злоупотреблении.

В отношении Доморацкого возбуждены два уголовных дела — по ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

«Расследование продолжается. Мужчина находится под стражей», — сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Андрей Доморацкий был задержан 7 мая. Материалы на него собирало УБЭП ГУВД. Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома Доморацкий возглавлял с сентября 2017 года.