В Житковичском районе мужчина застрелил сожительницу

Уголовное дело по факту убийства возбуждено в Житковичах в отношении жителя Любанского района Минской области.

По предварительным данным, 1 июля мужчина в доме своего знакомого в деревне Буда застрелил из ружья свою сожительницу 1992 г.р. и ранил хозяина дома.

Мужчина был задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает БЕЛТА .

Следователям подозреваемый пояснил, что стрелял из ревности.