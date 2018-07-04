В Житковичском районе мужчина застрелил сожительницу

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Уголовное дело по факту убийства возбуждено в Житковичах в отношении жителя Любанского района Минской области.

По предварительным данным, 1 июля мужчина в доме своего знакомого в деревне Буда застрелил из ружья свою сожительницу 1992 г.р. и ранил хозяина дома.

Мужчина был задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает БЕЛТА.

Следователям подозреваемый пояснил, что стрелял из ревности.

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Тэги: убийство ревность сожительница Город: Житковичи

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