В Житковичском районе мужчина застрелил сожительницу
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Уголовное дело по факту убийства возбуждено в Житковичах в отношении жителя Любанского района Минской области.
По предварительным данным, 1 июля мужчина в доме своего знакомого в деревне Буда застрелил из ружья свою сожительницу 1992 г.р. и ранил хозяина дома.
Мужчина был задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает
Следователям подозреваемый пояснил, что стрелял из ревности.
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