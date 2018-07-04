Житель украинского Мелитополя застрелил пророссийского студента
Студент первым проявил агрессию, узнав о проукраинских взглядах мужчины, и избил того.
Правоохранители задержали в Мелитополе Запорожской области местного жителя, застрелившего 19-летнего студента. Об этом
Во время распития спиртного студент спросил подозреваемого, за Украину ли он, а когда тот ответил утвердительно, назвал его «нацистом» и начал избивать. После этого мужчина пошел домой, а вернулся уже с самодельным пистолетом.
Студента доставили в местную больницу с огнестрельным ранением в области брюшной полости, но от полученных травм он скончался.
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