Режиссера Алексея Туровича задержали неизвестные в штатском

/ Общество
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Микроавтобус с милицией в штатском дежурил возле дома Туровича в Минске с утра 4 июля. Его задержали в 14 часов, когда он вышел на улицу.

Режиссер с конца мая постоянно участвовал в акции протеста против работы в Куропатах развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим», сообщает БелаПАН.

В разных судах Минска идут процессы над активистами оппозиции, которые участвовали в защите Куропат. В суде Минского района судят активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского. По не подтвержденной пока информации, в суде Фрунзенского района должны слушать дело председателя Партии БНФ Григория Костусева. В суде Центрального района должен пройти суд над представителем движения солидарности «Разам» Вячеславом Сивчиком.

В конце прошлой недели были задержаны активные защитник Куропат Павел Северинец, Ольга Николайчик, Наталья Горячко и Денис Урбанович. Северинец и Николайчик осуждены на 10 суток ареста.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты белорусская оппозиция суды Персона: Алексей Турович

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