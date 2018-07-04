Поджигатель автомобилей задержан в Минске

Три автомобиля сгорели утром 3 июля в районе пересечения улиц Есенина и Слободская в столичном микрорайоне Малиновка.

Прибывшими на место вызова сотрудниками милиции неподалеку от одной из сгоревших машины был задержан прятавшийся за другими автомобилями мужчина. На месте происшествия обнаружена емкость с жидкостью, состав которой определит экспертиза.

Задержанный 1972 г.р. нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. По его словам, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Все три сгоревших автомобиля — два «Опеля» и один «Протон» — длительное время не эксплуатировались, отмечает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.