Энергетики предупредили об отключении электроэнергии в Минске и пригороде

/ Общество
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В «Минскэнерго» рассказали, где отключат электричество днем 5 июля для ремонта на трансформаторных подстанциях и других объектах.

С 10:00 до 16:00 отключения электроэнергии в Минске запланированы по адресам:

  • пр. Партизанский, 42, 44, 46, 48,
  • ул. Голубева, 11, 13, 15,
  • ул. Искалиева, 4, 6,
  • ул. Народная, 21, 23/1, 23/2, 27,
  • ул. Октябрьская, 10, 10б, 10/2, 12, 12а,
  • ул. Прушинских, 6, 10, 24, 26, 28,
  • ул. Федорова, 6.

С 10:00 до 17:00 отключат дома №№ 48 и 50 по пр. газеты «Правда» и №№ 102, 104, 106, 108, 110, 112 по ул. Лобанка.

В Минской области предупреждают об отключениях жителей деревень Лесковка (с 09:00 до 16:00), Прилукская Слобода, Хатежино, а также в поселке Колодищи (с 09:00 до 17:00).

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Тэги: Минскэнерго электроэнергия отключение света Город: Минск

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