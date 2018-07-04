Энергетики предупредили об отключении электроэнергии в Минске и пригороде
В «Минскэнерго» рассказали, где отключат электричество днем 5 июля для ремонта на трансформаторных подстанциях и других объектах.
С 10:00 до 16:00 отключения электроэнергии в Минске запланированы по адресам:
- пр. Партизанский, 42, 44, 46, 48,
- ул. Голубева, 11, 13, 15,
- ул. Искалиева, 4, 6,
- ул. Народная, 21, 23/1, 23/2, 27,
- ул. Октябрьская, 10, 10б, 10/2, 12, 12а,
- ул. Прушинских, 6, 10, 24, 26, 28,
- ул. Федорова, 6.
С 10:00 до 17:00 отключат дома №№ 48 и 50 по пр. газеты «Правда» и №№ 102, 104, 106, 108, 110, 112 по ул. Лобанка.
В Минской области предупреждают об отключениях жителей деревень Лесковка (с 09:00 до 16:00), Прилукская Слобода, Хатежино, а также в поселке Колодищи (с 09:00 до 17:00).
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