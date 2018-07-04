Оппозиционеры Максим Винярский и Алексей Турович арестованы на 10 суток

Активист общественной кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский и режиссер Алексей Турович осуждены за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Винярский был задержан 3 июля в сквере на бульваре Толбухина, где должна была пройти «Акция освобождения и солидарности», инициированная Николаем Статкевичем, передает БелаПАН . Ночь он провел в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Турович был задержан у своего дома сегодня около 14 часов.

Обоих обвиняют за участие в протестах против работы ресторана «Поедем поедим» возле Куропат.

До сих пор не известно местонахождение лидера Партии БНФ Григория Костусева. Экс-кандидат в президенты был задержан 3 июля по дороге в аэропорт — он ехал в Варшаву на заседание международной комиссии сейма Польши.