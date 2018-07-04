Сбежавших подростков обнаружили в Витебске

Милиции удалось разыскать сбежавших 13-летнюю Валерию Грунтову и 14-летнего Даниила Щербакова.

Их обнаружили у одного из магазинов в Витебске. Подростки рассказали, что жили на квартире у приятеля.

Иллюстрация news.vitebsk.cc

13-летняя воспитанница детского дома из Витебска Валерия Грунтова ушла вечером 1 июля с территории спортивно-оздоровительного лагеря «Спартаковец».

В тот же день в Новоплоцке ушел в магазин и домой не вернулся 14-летний Даниил Щербаков.

В милиции сразу предположили, что побег двух подростков может быть связан, так как Валерия и Даниил были знакомы — некоторое время назад вместе лечились в одном медучреждении.

Свой побег из лагеря Валерия объяснила тем, что ей там не нравилось, а Даниил заявил милиционерам, что ушел из дома из-за разногласий с родителями.

Жизни и здоровью подростков ничего не угрожает. Их скоро передадут родителям и законным представителям, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.