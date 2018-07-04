Суд оштрафовал и отпустил главу Партии БНФ

/ Политика
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Председатель Партии БНФ Григорий Костусев получил штраф за участие в акциях протеста против развлекательного комплекса возле Куропат.

Политика задержали утром 3 июля по дороге в минский аэропорт — он направлялся в Варшаву для участия в заседании международной комиссии сейма Польши.

4 июля, после ночной отсидки в УВД Минского района, его доставили в суд Партизанского района, где признали виновным в «участии в несанкционированном массовом мероприятии повторно в течение года». За это он будет должен заплатить 735 рублей штрафа (30 базовых величин).  На суде присутствовали только милиционеры и адвокат Костусева. 

За пикеты возле ресторана «Поедем поедим» также осудили Максима Винярского, Алексея Туровича — они получили по 10 суток ареста, и Вячеслава Сивчика — 50 базовых величин. 

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Партия БНФ Куропаты Персона: Григорий Костусёв

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