Суд оштрафовал и отпустил главу Партии БНФ

Председатель Партии БНФ Григорий Костусев получил штраф за участие в акциях протеста против развлекательного комплекса возле Куропат.

Политика задержали утром 3 июля по дороге в минский аэропорт — он направлялся в Варшаву для участия в заседании международной комиссии сейма Польши.

4 июля, после ночной отсидки в УВД Минского района, его доставили в суд Партизанского района, где признали виновным в «участии в несанкционированном массовом мероприятии повторно в течение года». За это он будет должен заплатить 735 рублей штрафа (30 базовых величин). На суде присутствовали только милиционеры и адвокат Костусева.

За пикеты возле ресторана «Поедем поедим» также осудили Максима Винярского, Алексея Туровича — они получили по 10 суток ареста, и Вячеслава Сивчика — 50 базовых величин.