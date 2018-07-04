Пассажиры напали на таксиста — им грозит до шести лет тюрьмы

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В Минском районе пьяные отец и сын намусорили в такси и побили водителя, который попросил их убрать.

Таксист вез четырех пассажиров из деревни Волчковичи в агрогородок Щомыслица. Двое из них вышли раньше, а с оставшимися случился конфликт, сообщает УВД Миноблисполкома.

У сидевшего на переднем сиденье мужчины разорвался пакет с продуктами. Водитель попросил убрать за собой, но пассажиры не согласились и пустили ход кулаки. 

Милиционеры оперативно установили личности агрессивных пассажиров. Ими оказались отец и сын. Свое поведение они объяснили тем, что были сильно пьяны.

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Тэги: пьянство нападение на таксиста

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