Пассажиры напали на таксиста — им грозит до шести лет тюрьмы

В Минском районе пьяные отец и сын намусорили в такси и побили водителя, который попросил их убрать.

Таксист вез четырех пассажиров из деревни Волчковичи в агрогородок Щомыслица. Двое из них вышли раньше, а с оставшимися случился конфликт, сообщает УВД Миноблисполкома.

У сидевшего на переднем сиденье мужчины разорвался пакет с продуктами. Водитель попросил убрать за собой, но пассажиры не согласились и пустили ход кулаки.

Милиционеры оперативно установили личности агрессивных пассажиров. Ими оказались отец и сын. Свое поведение они объяснили тем, что были сильно пьяны.