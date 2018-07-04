В Браславе задержали замглавы райисполкома

Ранее сообщалось о задержании по обвинению в совершении коррупционных преступлений председателя Браславского райисполкома и его супруги, но число задержанных чиновников в этом городе увеличилось.

Сотрудники ГУБОПиК задержали заместителя председателя Браславского райисполкома, который в период с апреля 2016 года по январь 2018 года получил взятку в сумме 6,3 тыс. евро за решение вопросов, входящих в его компетенцию, передает БелаПАН .

Ранее сообщалось о задержании председателя райисполкома, который с апреля 2016 года по май 2018 года систематически получал взятки. Сумма незаконного обогащения составила не менее 27,9 тыс. евро. Фигурант действовал при пособничестве жены — начальника отдела экономики райисполкома, которая также задержана.

Оперативники располагают данными, что глава райисполкома также в течение последних двух лет незаконно истребовал и получил часть выплаченных премий работникам исполкома, превышал свои служебные полномочия при осуществлении закупок товарно-материальных ценностей.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.