Дело Коржича направили в Верховный суд

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Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд уголовное дело по факту смерти рядового 72-го ОУЦ Александра Коржича.

Он определит подсудность дела по обвинению троих военнослужащих 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК за кражу, взяточничество и превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, передает БелаПАН.


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Прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Примененная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена им без изменения.

Три сержанта части, где служил погибший 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, обвиняются в доведении его до самоубийства. Рядового нашли повешенным в подвале медицинской роты 3 октября прошлого года.

Сюжет: Гибель солдата в Печах

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Тэги: дело Коржича дедовщина в Печах дедовщина Верховный суд Персона: Александр Коржич

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