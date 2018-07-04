Дело Коржича направили в Верховный суд

Генеральная прокуратура изучила и направила в Верховный суд уголовное дело по факту смерти рядового 72-го ОУЦ Александра Коржича.

Он определит подсудность дела по обвинению троих военнослужащих 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК за кражу, взяточничество и превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, передает БелаПАН .

Прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Примененная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена им без изменения.

Три сержанта части, где служил погибший 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, обвиняются в доведении его до самоубийства. Рядового нашли повешенным в подвале медицинской роты 3 октября прошлого года.