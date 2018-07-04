Суд вынес приговор по делу о падении люльки с рабочими на «Беларуськалии»

Суд Солигорского района вынес приговор по уголовному делу о нарушении правил безопасности строительных работ на ОАО «Беларуськалий», повлекшем по неосторожности причинение менее тяжких, тяжких телесных повреждений и смерть человека в 2016 году.

Работники подрядной строительной организации, находясь в люльке для выполнения кровельных работ на одном из промышленных складов на территории ОАО «Беларуськалий», упали с высоты. В результате от полученных травм один работник погиб, четверо пострадали, передает БелаПАН .

Плотники находились в люльке, предназначенной для подъема груза, а не для перемещения людей. Их рабочее место не было обеспечено страховочными канатами и необходимым комплектом оборудования. В результате обрыва троса падение люльки стало возможным из-за отсутствия в ней ловителя.

Обвиняемыми по уголовному делу являются заместитель директора по производству, начальник участка строительно-монтажных работ и два мастера строительной организации. Им назначено лишение свободы в 3-4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет.