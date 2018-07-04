Школьного психолога в США обвиняют в растлении девяти девочек

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Кристи Торбик, согласно материалам дела, вступала в интимную связь со школьницами с декабря 2016-го по январь 2017 года. Одной из них было 14 лет.

Женщина сама явилась в полицию вскоре после того, как следователям сообщили о предполагаемом преступлении, совершенном ею в школе, сообщает New York Post.

Прокурор требует для растлительницы десять лет колонии. Обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия будут сняты с подсудимой, если она признает свою вину.

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Тэги: лесбиянка растление детей

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