Швейцария арестовала активы «Газпрома»

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Швейцарский суд возобновил арест активов «Газпрома» на территории конфедерации. Под арест попадают принадлежащие газовому монополисту акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов», — указано в сообщении украинской компании.

«Нафтогаз» отмечает, что, если бы не решение Высшего суда кантона Цуг, «Газпром» смог бы вернуть контроль над акциями компаний. Теперь российский концерн не сможет даже вывести акции в другую юрисдикцию. Таким образом, они останутся под арестом до конца судебного разбирательства, утверждает «Нафтогаз».

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Тэги: Нафтогаз Газпром Украина-Россия Город: Берн

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