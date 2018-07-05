В Канаде уже несколько дней держится аномальная жара. От нее погибли 20 человек

В Канаде несколько дней стоит аномальная жара. Температура днем в ряде регионов страны не опускается ниже +33°. Из-за высоких температур по последним данным погибли уже 20 человек, сообщают мировые информационные агентства.

Большинство из умерших в Монреале – 12 жертв.

По словам медиков, у всех погибших от жары были сопутствующие заболевания и они находились в помещении без кондиционера.

По прогнозам синоптиков жара сохранится как минимум до 6 июля.