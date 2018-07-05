Женщина собирала вишню и провалилась в восьмиметровый колодец
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4 июля днем в деревне Гулевичи Калинковичского района женщина 1960 года рождения провалилась в питьевой колодец.
Это произошло, когда она собирала вишню: женщина встала на деревянный настил, накрывающий колодец, а тот проломился.
До прибытия сотрудников МЧС она частично находилась в воде, держась за веревку колодца, глубина которого составляет 8 метров.
Работниками МЧС достали пострадавшую и передали ее медикам. После осмотра женщину отпустили домой,
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