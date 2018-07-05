В Барановичах суд вернул 87-летнему пенсионеру деньги, незаконно снятые своячницей

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В Барановичскую межрайонную прокуратуру с просьбой защитить его имущественные права обратился одиноко проживающий 87-летний пенсионер, инвалид I группы по зрению. Мужчина сообщил, что сестра его недавно умершей супруги незаконно сняла со счета в банке крупную сумму денег, которые принадлежали ему.

В ходе проверки было установлено, что супруга заявителя в 2015 году оформила доверенность на имя своей сестры, чтобы та могла распоряжаться ее банковским вкладом. После смерти женщины родственница сняла со счета все денежные средства.

При этом законному владельцу — супругу умершей — она передала лишь половину суммы. По законодательству, полномочия по распоряжению денежными средствами депозита прекратились в момент смерти лица, от имени которого была выдана доверенность. Такое право перешло к наследнику умершей. Однако мужчина с учетом возраста и состояния здоровья не мог самостоятельно защищать свои права, в связи с чем и обратился в прокуратуру. Барановичский межрайонный прокурор в интересах пенсионера предъявил иск о взыскании неосновательно полученных денежных средств. Гражданское дело рассматривалось в суде с участием прокурора. По решению суда ответчица вернула пенсионеру всю сумму, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

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Тэги: Генпрокуратура суд Город: Барановичи

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