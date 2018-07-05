Лукашенко назвал нынешний парад 3 июля лучшим за все годы его президентства

По мнению Александра Лукашенко, нынешний парад по случаю Дня Независимости был лучшим в истории суверенной Беларуси. Об этом глава государства заявил 5 июля во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Уверен, что почти все здесь присутствующие участвовали в нашем параде. Должен заметить, что это был лучший парад по своей подготовке за все годы моего президентства, да и вообще суверенной и независимой Беларуси, — четкий, динамичный, красивый», — цитирует президента агентство БЕЛТА .

В параде 3 июля приняли участие тысячи военнослужащих, сотни единиц колесной и гусеничной техники, десятки самолетов и вертолетов.