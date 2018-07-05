Лукашенко: в мире наблюдается расширение военных союзов в ущерб безопасности других стран

/ Общество
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В мире наблюдается расширение военных союзов в ущерб безопасности других стран, обратил внимание Александр Лукашенко 5 июля во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«К сожалению, как я уже не единожды отмечал, новый век не принес человечеству избавления от войн. В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Александр Лукашенко отметил, что в этих непростых условиях Беларусь последовательно проводит миролюбивую политику, реализует меры, позволяющие сохранить мир не только в регионе.

«Наша страна предложила мировому сообществу внешнеполитические инициативы, в основе которых лежат идеи снижения напряженности и укрепления мер доверия в регионе. Вроде бы нас слышат, но действия пока не предпринимают — ясно почему», — сказал президент.

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Тэги: Вооруженные силы Персона: Александр Лукашенко

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