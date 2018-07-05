Уголовное дело о гибели в Печах рядового Александра Коржича поступило в Верховный суд для определения подсудности, сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова. Куда будут направлены материалы уголовное дело для судебного разбирательства, будет сообщено дополнительно, пишет БелаПАН .

Как сообщалось ранее, 4 июля Генеральная прокуратура направила в Верховный суд дело в отношении троих военнослужащих 72-го Объединенного учебного центра по подготовке прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (кража), ч. 1 и ч. 2 ст. 430 (получение взятки и повторное получение взятки), ч. 3 ст. 455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) УК.

Вчера прокуратура сообщила, что после проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности обвиняемых, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.

Примененная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Предварительное расследование дела проводило главное следственное управление СК Беларуси.

Три сержанта части, где служил 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, обвиняются в доведении его до самоубийства. 3 октября прошлого года солдата нашли повешенным в подвале медицинской роты.