Завершено расследование убийства 20-летней девушки в Минске

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего мужчины в совершении убийства девушки с особой жестокостью с целью скрыть изнасилование.

Вечером 21 декабря 2017 года 20-летняя девушка и четыре мужчины распивали спиртные напитки в квартире одного из них на проспекте Рокоссовского в Минске. После распития вся компания осталась ночевать в квартире.

Утром 22 декабря девушка рассказала мужчинам, что обвиняемый изнасиловал ее, а также сообщила, что собирается заявить об этом в милицию. Тогда 47-летний мужчина попросил оставить его наедине с девушкой на кухне, чтобы урегулировать конфликт. Чтобы воспрепятствовать обращению в милицию, мужчина угрожал потерпевшей ножом, избивал и душил ее руками и с помощью фрагмента электрического провода. После совершения убийства фигурант спрятал тело девушки в диван и предложил свидетелям вывезти на дачу, однако они обратились в правоохранительные органы.

В течение нескольких дней обвиняемый скрывался в Лидском районе, а затем сам явился в Ленинское РУВД Минска. В первоначальных показаниях мужчина настаивал, что во время лишения жизни потерпевшей находился в состоянии аффекта, так как девушка якобы стала требовать у него деньги за неразглашение сведений об их близости, а позже и вовсе указал, что преступление совершил другой человек.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила от комбинированной травмы, повреждения органов и механической асфиксии. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина мог осознавать противоправный характер своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта он не находился.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (насилие в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений), ч. 1 ст. 166 (изнасилование), ч. 2 ст. 167 (иные насильственные действия сексуального характера), п. 6, 8 ч. 2 ст. 139 (убийство с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета