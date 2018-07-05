В Гомеле трехлетний мальчик подавился котлетой и умер

/ Происшествия
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Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти трехлетнего мальчика, сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

1 июля примерно в 17.30 ребенок ел котлету и подавился. В квартире в этот момент находилась 26-летняя мать мальчика. Она пыталась самостоятельно извлечь пищу из дыхательный путей сына, но не смогла. Затем она позвала соседей и вызвала скорую помощь.

Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но в итоге констатировали смерть ребенка.

Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства трагедии.

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Тэги: подавился Следственный комитет Персона: Мария Кривоногова Город: Гомель

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