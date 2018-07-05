В Гомеле трехлетний мальчик подавился котлетой и умер
Просмотров: 378 Комментариев: 0
Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти трехлетнего мальчика, сообщила
1 июля примерно в 17.30 ребенок ел котлету и подавился. В квартире в этот момент находилась 26-летняя мать мальчика. Она пыталась самостоятельно извлечь пищу из дыхательный путей сына, но не смогла. Затем она позвала соседей и вызвала скорую помощь.
Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но в итоге констатировали смерть ребенка.
Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства трагедии.
Обсудим?