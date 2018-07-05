Стал известен календарь КХЛ на будущий сезон. Первый домашний матч минское «Динамо» проведет 10 сентября

5 июля Континентальная хоккейная лига презентовала календарь 11-го сезона (2018/19).

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября в Казани матчем между обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом» и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона питерским СКА. Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля (175 дней), из них 151 – игровые. Каждый из 25 клубов проведёт по 62 игры, исходя из следующего принципа: все команды сыграют друг с другом по 2 матча (итого 48). Еще по 2 игры команды проведут друг с другом внутри своих дивизионов (10-12 матчей) и по два матча -- с соперниками из других дивизионов (4 матча). Всего на первом этапе будет сыграно 775 матчей.

Старт плей-офф намечен на 25 февраля для команд обеих конференций. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 25 апреля.

Первый матч сезона-2018/19 в Минске состоится 10 сентября. В этот день «Динамо» примет финский «Йокерит».