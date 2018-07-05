Олег Гайдукевич: первыми за коррупцию должны сесть чиновники, а не бизнесмены

Одними уголовными делами проблему коррупции не решить. Надо создавать прозрачные условия для работы бизнеса. Только в таком случае у чиновников не будет возможности требовать взятки, отметил первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, комментируя задержание председателя Браславского райисполкома и приговор бизнесмену Александру Кныровичу.

«Дела и там, и там коррупционные, но отношение у меня к ним разное. Если в первом случае взятки чиновников в 29 000 долларов на фоне средней зарплаты по стране вызывают возмущение и гнев, то по приговору Кнырович хотелось бы вот что сказать: что вменяется Кныровичу и его сотрудникам — уход от налогов и дача взяток чиновникам! С налогами понятно — платить их надо, и лучшей санкцией за уход от их выплаты должно быть двойное-тройное погашение ущерба, это выгоднее стране.

А вот взятки платились чиновникам за то, чтобы госпредприятия выполнили свои обязательства по уже заключенным договора, попросту говоря — рассчитались за продукцию! Предприниматели платили, потому что по-другому решить вопрос было невозможно, с ними перестали бы работать, не рассчитались бы, и на их место пришли бы другие, более сговорчивые!

Это коррупция! И чиновники должны сесть первыми, и получить не по 6 лет, а по 10. Они ничего не создают, в отличие от бизнеса, а только потребляют! Это же надо: в том же Браславе оборзели так, что председатель исполкома взял на работу жену начальником отдела, и они вместе вдвоем доили народ и бизнес, не боясь ничего.

Сколько лет мы говорим о тех же предприятиях-банкротах, годами живущих за счет сдачи в аренду помещений бизнесу и поборов! Как решить эту проблему? Одними уголовными делами не решить! Надо ограничить общение бизнеса и чиновников! Создать такие условия, чтобы они не общались. Сделать так, чтобы бизнесменам не надо было шастать по кабинетам ни исполкомов, ни госпредприятий. Чтобы этим «решалам» нечего было решать!

Все должно быть прозрачно: электронные торги, тендеры, обязательство расчетов, прописанное законом вне зависимости, госпредприятие это или нет. Прозрачные условия работы! Бизнес должен жить не по понятиям, а по закону! И тогда руководитель Браславского района вместо взяток будет думать, как развивать район, как поднять всем зарплату, в том числе и себе, а такие как Кнырович не будут платить взятки за то, что и так должно выполняться», — отметил Олег Гайдукевич.