На белорусскую журналистку милиция Гомеля составила протокол за фоторепортаж о Гималаях

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Журналиста-фрилансера Ларису Щирякову вновь обвиняют в работе на иностранное СМИ без аккредитации. Участковый милиционер составил соответствующий административный протокол.

Лариса Щирякова. Фото dw.com

Предметом претензии стал размещенный 16 мая на сайте телеканала «Белсат» фоторепортаж из Гималаев, где недавно побывала Лариса Щирякова.

«У белорусских милиционеров странная логика: фотографии я делала в Непале, а меня обвиняют в том, что я, будучи неаккредитованной в Беларуси, осуществляла профессиональную деятельность как журналистка зарубежного СМИ. В Непале ко мне претензий не было, а в родной Беларуси появились», — отметила Щирякова в комментарии для БАЖ.

Журналистка обращает внимание на не соответствующие действительности формулировки в протоколе. Участковый записал, что Щирякова разместила «статью в виде сюжета в эфире телеканала», хотя фоторепортаж публиковался только на сайте.

«И смех, и грех. Но такую абракадабру суды рассматривают всерьез и выносят астрономические штрафы», — сказала Щирякова.

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Тэги: Гималаи журналист-фрилансер Персона: Лариса Щирякова Город: Гомель

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