Участница акций в защиту Куропат Наталья Горячко арестована на 10 суток

Участница акций в защиту Куропат Наталья Горячко наказана 10-суточным арестом по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Наталья Горячко (в центре) во время пикетирования в Куропатах. Фото: Радыё Свабода

Как сообщили БелаПАН в суде Партизанского района Минска, решение об этом вынесено еще 2 июля — в выходной день дежурным судьей. «У нас было дежурство, и такой суд состоялся», — уточнили в суде.

Горячко сейчас отбывает наказание в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске. Она была задержана 1 июля около входа в ресторан «Поедем поедим».

Как сообщалось, 4 июля за участие в акциях по защите урочища оштрафованы председатель Партии БНФ Григорий Костусев и экс-лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик. Административными 10-суточными арестами наказаны режиссер Алексей Турович, активист кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. 30 июня арестованы сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и общественная активистка Ольга Николайчик.

Акции протеста против открытия развлекательного комплекса возле места расстрелов и захоронения жертв сталинских репрессий — урочища Куропаты под Минском — проходят ежедневно с 31 мая.