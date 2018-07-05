Участница акций в защиту Куропат Наталья Горячко арестована на 10 суток
Участница акций в защиту Куропат Наталья Горячко наказана 10-суточным арестом по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).
Как сообщили
Горячко сейчас отбывает наказание в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске. Она была задержана 1 июля около входа в ресторан «Поедем поедим».
Как сообщалось, 4 июля за участие в акциях по защите урочища оштрафованы председатель Партии БНФ Григорий Костусев и экс-лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик. Административными 10-суточными арестами наказаны режиссер Алексей Турович, активист кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. 30 июня арестованы сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и общественная активистка Ольга Николайчик.
Акции протеста против открытия развлекательного комплекса возле места расстрелов и захоронения жертв сталинских репрессий — урочища Куропаты под Минском — проходят ежедневно с 31 мая.
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