В Брестском районе мужчина скончался от тяжких телесных повреждений

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В Брестском районе следователи устанавливают обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины.

Фото Следственного комитета

Вечером 4 июля возле одного из домов в агрогородке Томашовка был обнаружен житель деревни Комаровка 1970 года рождения с телесными повреждениями. Лежавшего на земле мужчину увидели соседи и сообщили о нем участковому инспектору.

Прибывший на место милиционер вызвал скорую помощь и следственно-оперативную группу. Во время оказания неотложной медицинской помощи пострадавший скончался.

Следственно-оперативной группой было установлено, что 4 июля в квартире, расположенной в одном из близлежащих домов, кроме хозяина и погибшего, находились еще 3 человека, один из которых в настоящее время с телесными повреждениями госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 3 человека.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Следственный комитет.

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Тэги: телесные повреждения Следственный комитет Город: Брест

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