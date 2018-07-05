В Брестском районе мужчина скончался от тяжких телесных повреждений

В Брестском районе следователи устанавливают обстоятельства причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть мужчины.

Фото Следственного комитета

Вечером 4 июля возле одного из домов в агрогородке Томашовка был обнаружен житель деревни Комаровка 1970 года рождения с телесными повреждениями. Лежавшего на земле мужчину увидели соседи и сообщили о нем участковому инспектору.

Прибывший на место милиционер вызвал скорую помощь и следственно-оперативную группу. Во время оказания неотложной медицинской помощи пострадавший скончался.

Следственно-оперативной группой было установлено, что 4 июля в квартире, расположенной в одном из близлежащих домов, кроме хозяина и погибшего, находились еще 3 человека, один из которых в настоящее время с телесными повреждениями госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 3 человека.