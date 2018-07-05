Генсек БФФ Юрий Вергейчик извинился за свои слова о женщинах

Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Юрий Вергейчик извинился за свои слова о том, что «футбол — не женский вид спорта» и что «предназначение женщин — рожать».

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«Считаю, что футбол все-таки не женский вид спорта. Предназначение женщин – рожать. А не так трудиться и издеваться над организмом. Спорт — это не только положительные эмоции, а еще и отданное здоровье, время. Хочется, чтобы мы для наших любимых женщин создавали идеальные условия для жизни. Я их ассоциирую с музыкой, танцами», — заявил на днях Вергейчик в эфире телеканала «Беларусь 5».

В комментарии на сайте БФФ Вергейчик выразил огорчение тем, что его слова «вызвали негативную реакцию в обществе и были восприняты в контексте перспектив женского футбола Беларуси».

«Хотел бы принести извинения всем, кого задели или обидели мои слова», — сказал Вергейчик.

Он подчеркнул, что уважительно относится «к женскому спорту в целом и футболу, в частности».

«Каждый человек вправе сам выбирать, чем заниматься в жизни — без оглядки на частные мнения окружающих, в том числе генерального секретаря федерации футбола», — отметил Вергейчик.

Он напомнил, что развитие женского футбола — одно из приоритетных направлений деятельности БФФ: «Данному виду спорта, как и прежде, будет уделено пристальное внимание: от любительских соревнований до выступлений национальной сборной».