Композитор Олег Молчан возглавил Евразийскую конфедерацию обществ правообладателей

Белорусский композитор Олег Молчан избран президентом Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП). Решение принято в Москве на внеочередном заседании генеральной ассамблеи и президиума ЕАКОП.

Олег Молчан

Генеральным секретарем конфедерации переизбран Андрей Кричевский, генеральный директор Российского союза правообладателей и Всероссийской организации интеллектуальной собственности, председатель совета директоров Российского авторского общества.

Олег Молчан — автор многочисленных хитов, прославивших группу «Песняры» и других популярных артистов.

«На самом деле я занимаюсь авторским правом давно, мне не привыкать. Я был первым автором в Республике Беларусь, кто выиграл в суде дело против недобросовестного пользователя объектов авторского права — о переработке музыкального произведения», — заявил в приветственном слове Молчан.

«Приоритетной задачей я вижу развитие информационного сотрудничества с представителями национальных сфер интеллектуальной собственности: нужно оповестить, рассказать о себе, заинтересовать своей организацией и вводить проактивных представителей профильного сообщества в поле деятельности. Второе — это практическая работа: необходимо привлекать лучших представителей, национальных экспертов к выполнению общих задач и целей, которые ЕАКОП ставит перед собой», — сказал композитор.

Президент конфедерации отметил, что его деятельность на новой должности будет направлена на расширение территориального присутствия ЕАКОП и усовершенствование механизмов, позволяющих обеспечить увеличение сборов и выплат организациями — членами конфедерации, куда входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах – членах Евразийского экономического союза, СНГ, странах БРИКС и других странах.

В июне конфедерация стала ассоциированным членом Международной конфедерации обществ правообладателей и композиторов (CISAC), объединяющей 239 организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами из 121 страны.

На внеочередном заседании генассамблеи ЕАКОП в состав президиума вошла заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. Также новыми членами президиума стали народный артист России Игорь Бутман, казахский автор и исполнитель Асылбек Абдулов, азербайджанская художница Гюнай Мехдизаде, народный артист России Игорь Крутой, народный артист Армении Ерванд Ерзнкян, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, народная артистка Республики Кыргызстан Саламат Садыкова, армянский драматург Карине Ходикян, ректор Кыргызского государственного университета Мамашарип Чотонов, казахский писатель Марал Ыскакбай.