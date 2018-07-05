Финальный концерт «Джазовых вечеров-2018» состоится вечером 7 июля

7 июля состоится заключительный концерт «Джазовых вечеров с Банком БелВЭБ». Основой программы «В джазе только девушки» станут проекты с участием инструменталисток и вокалисток из Франции, Израиля и Беларуси.

Концерт будет проходить с 20:30 до 23:00 на сцене возле Ратуши, вход свободный.

Вечер откроет дуэт десятилетних саксофонисток Арины Чирицо и Дарьи Яговдик. Они представляют столичную музыкальную школу № 14. Девочки играют всего год, но их талант уже отмечен призами на конкурсах. Арина Чирицо является лауреатом конкурсов «Джаз-тайм 2018» (Солигорск), «Я играю джаз» (Минск), «Шанс» (Поречье). Дарья Яговдик также является лауреатом конкурса «Шанс» (Поречье).

Хэдлайнерами заключительного вечера будут пианистка Billy Cobham Band Камелия Бен Насер (Франция) со своим трио, вокалистка Сиван Арбель (Израиль), а также белорусские коллективы Lu Krukovskaya Project и «Джаз-трио Евгении Летун» (Беларусь).

«Когда мы вспоминаем самых известных джазовых исполнительниц, то чаще всего говорим о певицах: Билли Холидей, Элле Фитцжералд и других, — отмечает режиссер фестиваля Андрей Калина. — На нашем концерте мы развеем миф, что джазвумен в основном поют. Они не менее виртуозно владеют музыкальными инструментами, особенно такими, казалось бы «мужскими», как контрабас и бас-гитара, я уж и не говорю о клавишных и духовых».