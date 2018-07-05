Националисты разгромили офис ЛГБТ-сообщества в Харькове

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В нападении на PrideHub участвовали восемь человек в противогазах. Ворвавшись в помещение, они начали срывать картины и крушить мебель, после чего бросили дымовую шашку.

На месте инцидента правоохранители изъяли корпус гранаты и два пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства отправили на экспертизу, сообщает Нацполиция.

Нападавшие объяснили свое поведение тем, что во время войны в стране нужно пропагандировать здоровые национальные ценности и традиционный институт семьи.

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Тэги: ЛГБТ националисты геи лесбиянки трансгендеры Город: Харьков

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