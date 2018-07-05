Порошенко подписал документ о сближении с ЕС и НАТО
Закон о национальной безопасности будет способствовать сближению Украины с ЕС и НАТО.
«Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС, решительность наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим — в кругу европейских народов», — написал Порошенко в Twitter.
Среди прочего закон меняет структуру руководства и управления Вооруженными силами и другими органами безопасности в Украине, приводя реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.
Документ также определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.
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