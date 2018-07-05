Порошенко подписал документ о сближении с ЕС и НАТО

Закон о национальной безопасности будет способствовать сближению Украины с ЕС и НАТО.

«Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС, решительность наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим — в кругу европейских народов», — написал Порошенко в Twitter.

Підписав Закон «Про національну безпеку». Ми твердо підкреслюємо курс України до НАТО та ЄС, рішучість наших дій у модернізації сектору оборони та безпеки. Підтверджуємо, що український народ чітко визначився зі своїм майбутнім – у колі європейських народів. pic.twitter.com/i8QKcbX4oB — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 июля 2018 г.

Среди прочего закон меняет структуру руководства и управления Вооруженными силами и другими органами безопасности в Украине, приводя реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Документ также определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.