Порошенко подписал документ о сближении с ЕС и НАТО

/ Мир
Просмотров: 69 Комментариев: 0

Закон о национальной безопасности будет способствовать сближению Украины с ЕС и НАТО.

«Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС, решительность наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим — в кругу европейских народов», — написал Порошенко в Twitter.

Среди прочего закон меняет структуру руководства и управления Вооруженными силами и другими органами безопасности в Украине, приводя реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Документ также определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина-НАТО Украина-ЕС нацбезопасность Персона: Петр Порошенко Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

От экономического союза Украины и ЕС Беларусь внакладе не останется

От экономического союза Украины и ЕС Беларусь внакладе не останется

От экономического союза Украины и ЕС Беларусь внакладе не останется

От экономического союза Украины и ЕС Беларусь внакладе не останется

Украина и ЕС: Соглашения об ассоциации подписано в полном объеме

Украина и ЕС: Соглашения об ассоциации подписано в полном объеме

Украина и ЕС: Соглашения об ассоциации подписано в полном объеме

Украина и ЕС: Соглашения об ассоциации подписано в полном объеме

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте