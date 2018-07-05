Казахстан принял закон о защите детей от вредной информации

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Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Закон направленный на определение организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — указано в сообщении на сайте президента. 

Назарбаев также подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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Тэги: Казахстан защита детей Персона: Нарсултан Назарбаев Город: Астана

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