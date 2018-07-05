Казахстан принял закон о защите детей от вредной информации

Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Закон направленный на определение организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — указано в сообщении на сайте президента.

Назарбаев также подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».