Стало известно, сколько получают депутаты Госдумы России

Среднемесячная зарплата депутата Госдумы в текущем году — около 6,3 тыс. долларов до уплаты подоходного налога.

«На руки» российский парламентарий получает в среднем 5,5 тысяч долларов. Такие данные опубликованы на сайте нижней палаты парламента РФ.

Госдума также раскрыла данные о пенсиях депутатов. Если депутатский стаж от 5 до 10 лет, то пенсия составляет около 740 долларов. Если депутат проработал в парламенте больше 10 лет, то его пенсия — около 1 000 долларов.