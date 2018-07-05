Стало известно, сколько получают депутаты Госдумы России

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Среднемесячная зарплата депутата Госдумы в текущем году — около 6,3 тыс. долларов до уплаты подоходного налога.

«На руки» российский парламентарий получает в среднем 5,5 тысяч долларов. Такие данные опубликованы на сайте нижней палаты парламента РФ.

Госдума также раскрыла данные о пенсиях депутатов. Если депутатский стаж от 5 до 10 лет, то пенсия составляет около 740 долларов. Если депутат проработал в парламенте больше 10 лет, то его пенсия — около 1 000 долларов.

Это в разы больше средних доходов россиян. В 2017 году средняя зарплата в этой стране составляла 620 долларов, а средний размер начисленных пенсий — 210 долларов, следует из данных Росстата.

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Тэги: Госдума высокие зарплаты Город: Москва

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