Стало известно, сколько получают депутаты Госдумы России
Среднемесячная зарплата депутата Госдумы в текущем году — около 6,3 тыс. долларов до уплаты подоходного налога.
«На руки» российский парламентарий получает в среднем 5,5 тысяч долларов. Такие данные
Госдума также раскрыла данные о пенсиях депутатов. Если депутатский стаж от 5 до 10 лет, то пенсия составляет около 740 долларов. Если депутат проработал в парламенте больше 10 лет, то его пенсия — около 1 000 долларов.
Это в разы больше средних доходов россиян. В 2017 году средняя зарплата в этой стране составляла 620 долларов, а средний размер начисленных пенсий — 210 долларов,
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