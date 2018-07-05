Минский таксист списал деньги с забытой пассажиром карты
Просмотров: 364 Комментариев: 0
Водитель такси присвоил чужую банковскую карту и перевел с нее 65 рублей на свой мобильный счет.
Сотрудники банка обратились в милицию с просьбой найти того, кто незаконно совершил операцию по переводу денег с карты их клиента, сообщает
Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили, что владелец банковской карты потерял ее в салоне автомобиля такси. Водитель нашел ее и перевел деньги на счет своего мобильного телефона. Вторую попытку перевести средства заблокировали.
В отношении задержанного таксиста возбудили уголовное дело.
Обсудим?